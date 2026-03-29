急遽夫がお迎えに▶▶この作品を最初から読む一人娘も大事にしたいけれど、仕事のキャリアも捨てたくない。「いい母親でいなきゃ」という呪いは、どうやったら手放せる？会社員の楓は、一人娘のいろはと夫の3人暮らし。毎日登園を渋るいろはに心苦しい思いを抱くものの、仕事は休めない。一方で起業したばかりの夫は、忙しさを理由に家庭のことは一切スルー。さらに夫の同級生だったという女性がシッターとして自宅にや