まだ全然初心者です〜▶▶この作品を最初から読むSNSフォロワー数5000人の雨宮文月が参加するママ会は、ママインフルエンサーたちの集まり。フォロワー数でヒエラルキーが決められ、フォロワー数40万人の宮内紗理奈が女王として振る舞い、テーマパーク系インフルエンサー水咲ゆめ、財テク系インフルエンサー奥村瑞穂、美容系インフルエンサー宍戸愛美らがいるなか、文月は雑用係をさせられています。そんなママ会に、紗
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