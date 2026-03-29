2026年3月23日、中国のポータルサイト・捜狐に「美少女戦士セーラームーン」の塗り絵の作画に違和感があった理由について言及した記事が掲載された。記事は、「もしあなたが1990年代生まれ、あるいはそれ以前の世代であれば、アニメキャラクターが描かれた表紙を開くと線画だけが用意されていて、自分で自由に色を塗って完成させる塗り絵で遊んだ経験があるはずである。最近、日本の女性タレントの中川翔子がある疑問を投げ掛けた