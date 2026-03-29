28日、クープ・ドゥ・フランス決勝がアディダス・アレナで行われ、日本代表オポジットの高橋慶帆が所属するパリ・バレーとニースが対戦した。 約8000人の観客が集まった試合は、すべてのセットが2点差という僅差の戦いに。それでも第1セットを30-28というスコアで取ったパリが、ブロック本数（13本）でもサービスエース数（9本）でも優位に立ち、セットカウント3-1で勝利した。 パリ・バレ&