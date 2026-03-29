記事ポイントBS日テレ防災番組の完全版が日本損害保険協会YouTube公式チャンネルで視聴できる能登半島地震の教訓・最新技術・マンション対策など全6本の動画を公開中放送では伝えられなかった取材内容も含む、テレビより詳しい防災コンテンツ 防災への備えを動画で学べるコンテンツが、日本損害保険協会のYouTube公式チャンネルで公開されています。BS日テレで2026年1月3日から3月18日にかけて放送された防災番組「みんなの防