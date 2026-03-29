傷みやすいブドウを泥とわらで作った器に入れて保存するアフガニスタンの伝統的な保存方法が「カンギナ」です。厚い皮を持つ品種の場合、涼しく乾いた場所で最大約6カ月保存できるとされています。Kangina - Wikipediahttps://en.wikipedia.org/wiki/Kanginaカンギナは、泥とわらで作った半球形の器を2つ合わせ、その中に果物を入れて泥でふさぐ保存方法です。アフガニスタンの農村部では冬の間も生の果物を食べるための知恵として