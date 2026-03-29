記事ポイント約6割が勤務中に日常的に便意を我慢、警備員は「ほぼ毎日」が47.2％約7割が便通の悩みによる業務パフォーマンスへの影響を実感ごぼう茶未経験者の約半数が「飲んでみたい」と回答する高い関心 あじかんが、飲食・サービス業や医療・介護従事者、警備員、教師、ドライバー、美容系サービス業として働く20〜60代の方を対象に「”トイレに行きづらい職業”の便通の実態」に関する調査を行っています。人手不足や業務