記事ポイント打刻管理「カラ・レコ」と勤怠管理「ジンジャー勤怠」が2026年4月1日よりWebAPI連携を開始カメレオンコード・手のひら静脈認証・顔認証など多彩な打刻方式でなりすましを抑止打刻データの自動連携により、人事労務担当者の入力工数を削減 打刻から勤怠管理へのデータ連携が自動化されます。クラウド型打刻管理システム「カラ・レコ」と、クラウド型勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」が、WebAPIによるデータ連携