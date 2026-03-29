鈴木亮平が主演を務める日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）より、北村匠海のサプライズ出演が発表。リブート後の冬橋航役を演じた。【写真】『リブート』最終回に大西利空＆斎藤恭代＆井上貴博アナがゲスト出演本作は、うそと真実が入り乱れ、怒とうのスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため、