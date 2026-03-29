東京女子プロレスが3月29日、東京・両国国技館で「GRAND PRINCESS '26」を開催した。人気声優・上坂すみれが、プロレスデビュー戦でアイアンマンヘビーメタル級王座を奪取した。【写真】顔面崩壊…ビクトル式ヒザ十字固め！プロレスデビューした上坂すみれ昨年4月20日、DDTプロレスの神田明神ホール大会のメインイベント終了後、DDTのマスコットキャラクター・ポコたんがその時点の王者・平田一喜をスパナで殴打。同大会のアン