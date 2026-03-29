３人組バンドのＢＥＧＩＮが２９日、沖縄・石垣市の石垣市民会館で昨年から続くデビュー３５周年を記念した「さにしゃんサンゴＳＨＯＷ！！」〜３５年目の音楽旅団ツアー〜のファイナル公演を行った。ファイナル公演ではＢＥＧＩＮの代表曲である「島人ぬ宝」「三線の花」や最新曲「太陽」「なんくる君であれ」などが披露され、３５周年の集大成ともいえる楽曲の数々で地元・石垣島に集まった観客を魅了した。全国３５公演に