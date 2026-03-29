現在ワールドカップ出場を決めた国は各地で本戦へ向けたテストマッチを行っており、日本代表は現地時間の28日、スコットランド代表と対戦し1-0で勝利。様々なメンバーを試しながらもワールドカップメンバー発表前の2連戦を見事勝利でスタートさせた。そんななか、韓国メディア『xports news』は同じタイミングでテストマッチを行った自国の代表と日本を比較。韓国代表は同じく28日にコートジボワール代表と親善試合を行ったが、0-4