イングランド代表指揮官トーマス・トゥヘルはマンチェスター・シティでプレイするDFジョン・ストーンズへ絶大な信頼を寄せているようだ。英『The Guardian』が報じている。実力はワールドクラスのストーンズだが、度重なる怪我が懸念事項となっており、今シーズンもここまでシティでは公式戦15試合のみの出場で、968分しかプレイできていない。それでも同選手は3月のインターナショナルマッチウィークに臨むイングランド代表に選出