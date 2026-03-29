４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」の桜井和寿が２９日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）に出演。前週に引き続きＭＣの林修氏によるロングインタビューで大いに語った。数々のドラマや映画の主題歌を手掛けてきた桜井は、林氏からドラマや映画を見るのか問われると、「最近見て面白かったのは、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』」と、ＴＢＳ系で昨年放送された竹内涼真主演の連ドラを挙げ「すっごく