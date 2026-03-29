ボートレース下関の「ＫＲＹ山口放送杯争奪戦」は２９日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。平田さやか（４１＝東京）は味わい深いキャラだ。ひとつは「エンジンを出そうとすると必ず失敗する」。だから今節も「３２％ぐらいの足だけど乗り心地が悪くないからこれで」と欲張らない。２つ目は「期末はいつも（級別）勝負駆け。前々期は２連対率が足りない状況で、最後の１走でぴったり３０％に上がってＡ２に残れた」と