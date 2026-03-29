ボートレース大村の「おおむら桜祭り競走イオン大謝恩祭」は２９日、予選２日目が行われた。後藤隼之（３８＝東京）は３Ｒ、インからコンマ０９のトップスタートから逃げ切って今節初白星を挙げると、１１Ｒは３コースから鮮やかなまくり差しで連勝ゴール。これで２、１、１着として予選後半へ進む。タッグを組む２２号機は「回転が上がっていて軽快さがあるし、足は全体的に悪くない」と調整で上積みできている。昨年１１