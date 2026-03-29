ほっと癒されるキャラクターとして人気の「お茶犬」と、ALL390円で可愛い雑貨が揃うサンキューマートが再びコラボ♡今回も日常に取り入れやすいアイテムが豊富に登場します。懐かしさと新しさを感じるデザインは、思わず集めたくなる可愛さ。毎日の生活に小さな癒しをプラスしてくれる注目コレクションです♪ 癒しキャラが主役の新作コレクション 今回のコラボでは、緑茶犬の「リョク」とさくら茶猫の