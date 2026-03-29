お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める29日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、あの大スターを絶賛する場面があった。「長寿番組」について語っていると、タレントで女優・黒柳徹子（92）が司会を務めるテレビ朝日「徹子の部屋」の話題に。今年2月で放送50周年を迎え、23年には「同一司会者によるトーク番組の最多放送」でギネス世界記録に認定されている。有