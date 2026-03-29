Photo: 組橋信太朗 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。家でくつろぐとき、寒さは大敵。暖房をガンガン効かせれば解決しますが、電気代もかかるし空気も乾燥する。毛布もいいけど動けなくなるとそれはそれで不便……。そんなジレンマを解消してくれるかもしれない「モモンガ」が現在machi-yaでプロジェクトを展開中とのこと。「着る暖房」というコ