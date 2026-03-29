沖縄県石垣島出身の男性3人組「BEGIN」が29日、石垣市民会館で、デビュー35周年記念ツアー「さにしゃんサンゴSHOW！！〜35年目の音楽旅団ツアー〜」の最終公演を行い、大盛況のうちに幕を閉じた。本ツアーは、昨年9月の東京・かつしかシンフォニーヒルズ公演を皮切りに、全国各地をかけ巡る全35公演のホールコンサートとして開催。節目の年にふさわしく、BEGINのこれまでの歩みと音楽的現在地を、全国のファンへ感謝と共に