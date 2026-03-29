お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める29日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、男子ゴルフで元世界ランキング1位のタイガー・ウッズが逮捕された件について言及した。ウッズは27日午後2時過ぎにフロリダ州ジュピターの自宅近くで自動車事故を起こし、アルコールまたは薬物の影響下で車を運転した疑いで逮捕。その後、釈放された。ウッズの交通トラブルは今回で4度