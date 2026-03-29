涙のSG7冠だ。ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」は29日、12Rで優勝戦が行われ、1号艇の峰竜太（40＝佐賀）が逃げ切ってV。2023年10月29日の当地ダービー以来となるSG制覇を飾って、賞金4200万円ほかを獲得した。3着以下の選手のレース後コメントは、以下の通り。▼山田康二（3着）優勝戦に入ったら全然でしたね。スタートも全然、分からなかったです。▼桐生順平（4着）1マークは自分がやめるしかなかっ