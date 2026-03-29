卓球の全国中学選抜大会で優勝した横浜隼人の選手たち＝浜松アリーナ（同校提供）卓球の全国中学選抜大会の女子団体決勝トーナメントが２９日、静岡・浜松アリーナで行われ、横浜隼人が決勝で武蔵野（東京）を３−０で破り、２度目の栄冠に輝いた。決勝は、シングルスで馬場が全てのセットで相手を３点以内に封じ、ストレート勝ち。シングルスの武山とダブルスの宮田・岡田も１セットも落とさずに完勝した。