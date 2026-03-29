元Ｋ―１王者・武尊と結婚した女優の川口葵が最新の衣装ショットを披露した。川口は２９日に自身のインスタグラムを更新。「載せてなかったオフショット」として３枚の写真をアップし、ファッションブランドのアカウントを添えて投稿。大きなフリル襟が目を引くブラウスに、ハイウエストのデニムサロペットを合わせた甘辛ミックスコーデを披露した。この投稿には「今日もめっちゃ可愛いです」「マジで女神」「デニムファッシ