２９日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ緊急１時間スペシャル」（日曜・午後１０時）に、歌手、和田アキ子（７５）が出演。同日、４０年を超える歴史に幕を下ろした和田の看板番組、ＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）への思いを語った。ＭＣの山崎育三郎から「（番組終了を）ご自身で決意されたと」と問われると「これは正直、長くやってると老害じゃないけど、言葉を間違えると揚げ足とられる