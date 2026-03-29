ＴＢＳ「人生最高レストラン」が２８日、放送され、ゲストの４５歳女優に「なんかもうずーっと高校生のイメージ」（島崎和歌子）、「わかるわかる、可愛らしいねぇ」（加藤浩次）とスタジオが沸いた。田中麗奈（４５）が登場し、「もう４５です」と話すと、「えっ」「見えないね」と驚き。「最近、周り（の４５歳ぐらいの人が）みんな若いんで、頑張らなきゃいけない。サウナも行ったりとか、ジム行って走ったり。週２、３回行