ルーマニアサッカー連盟(FRF)は29日、ルーマニア代表のミルチェア・ルチェスク監督が同日のミーティング中に体調不良を訴え、病院に搬送されたことを発表した。現地メディア『GSP』によれば一時意識を失ったというが、現在は容体が安定しているという。80歳のルチェスク監督は2024年8月からルーマニア代表を率いており、今月は7大会ぶりのワールドカップ出場を目指して欧州プレーオフに参戦。ただ26日の準決勝でトルコ代表に0-