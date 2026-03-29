母の訪問▶▶この作品を最初から読むふたりから3人へ。家での暮らしのカタチが、少しずつ変わっていく…。35歳で独身、現在は彼氏がいない美和。美和は「結婚して妻となり、出産して母となる」と漠然と考えていましたが、とある日に医師から子どもを産めない体であることを告げられました。彼女は「女としての存在価値がない」という思いに囚われていたところ、男性の体を持つ女性・茜と出会い、考えを改めていくことに