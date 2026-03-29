【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TBSにて日曜劇場枠で放送された、鈴木亮平主演のドラマ『リブート』。29日に最終話を迎えた本作に、北村匠海がサプライズ出演したことがわかった。 ■最終話まで、スピード感あふれる怒涛の展開が話題に 『リブート』は、日曜劇場史上類を見ないスピード感あふれる怒涛の展開と、嘘と真実が入り乱れ先が読めないストーリーが話題を呼んだ作品。