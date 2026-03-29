涙のSG7冠だ。ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」は29日、12Rで優勝戦が行われ、1号艇の峰竜太（40＝佐賀）が逃げ切ってV。2023年10月29日の当地ダービー以来となるSG制覇を飾って、賞金4200万円ほかを獲得した。2コースから差し続いた西山貴浩が2着。桐生順平との激しい競り合いを制した山田康二が3着。優勝まであと一歩届かなかった。優勝戦は4カドから大上卓人が強攻する展開に合わせて、西山貴浩（38＝