元衆院議員でタレントの杉村太蔵（46）が、29日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演し、4月から自転車に適用される交通反則通告制度について出演者に忠告した。対象となる違反行為は113例。16歳以上の運転者を対象に、違反した場合には青切符が切られる。主な違反金は、スマートフォンを操作しながらの運転には1万2000円、信号無視や道路の逆走、危険回避の場合などを除く歩道通行は6000円、傘