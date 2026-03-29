鳥取市長選は２９日投開票され、現職の深沢義彦氏（７３）（無＝自民・立民推薦）が新人２人を破り、４回目の当選を果たした。深沢氏は鳥取市出身。１９７８年に市職員となり、副市長などを歴任した後、２０１４年の市長選で初当選した。選挙戦では３期１２年の実績を訴え、日本維新の会や公明党の県組織からも推薦を受けるなどして幅広い支持を集めた。