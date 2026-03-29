１回横浜ＤｅＮＡ１死、二塁打を放つ筒香＝横浜（花輪久写す）開幕戦から欠場が続いたＤｅＮＡの筒香が２９日のヤクルト戦で今季初出場し、猛打賞の活躍。上半身のコンディション不良を感じさせない万全な姿を見せた。「３番・三塁」でスタメン出場すると、初回にいきなり右翼線への二塁打を放つ。六回にも右前打。七回には右前適時打で追加点を挙げ、「来たボールにしっかりフォーカスできた」と納得の一打となった。開幕