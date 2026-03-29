３月いっぱいでフジテレビを退社する勝野健アナが、２７日の放送で“卒業”した同局系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）のオフショットを公開した。入社４年目で退社、フリーとなる勝野アナは２９日、自身のインスタグラムを更新。「めざましテレビとっても温かいこの番組の一員でいられたことが本当に幸せでした」と記し、同番組で共演していた生田竜聖アナが撮影したショットをアップ。「明日からは時間も