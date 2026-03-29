３人組バンド・ＢＥＧＩＮが２９日、沖縄・石垣市民会館公演でデビュー３５周年記念の全国ホールツアー「さにしゃんサンゴＳＨＯＷ！！〜３５年目の音楽旅団ツアー〜」最終公演を行った。同ツアーは、２５年９月から東京・かつしかシンフォニーヒルズ公演を皮切りに、北海道から九州、そして地元・沖縄まで全３５公演のホールコンサートとして開催。３５周年という節目の年にふさわしく、これまでの歩みと現在地を、全国のファ