元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーの抜群なスタイルが話題になっている。２９日までに更新したインスタグラムに買い物をしている様子を公開。タイトなミニＴシャツをジーンズインするコーデを披露し、普段のファッションと少しテイストを変えたカジュアルな装いを投稿した。中川アナは「朝一から午後にかけてじっくりと」と書き出すと、「初めてのＶＣＭＶＩＮＴＡＧＥＭＡＲＫＥＴを堪能してきました尾花さんや