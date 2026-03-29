だんだん日中の気温が高くなって春めいてきたこの頃。【GU（ジーユー）】で見つけた小花柄アイテムが、そんな今の気分にぴったりかも。Tシャツやチュニックなど、コーデに一点投入するだけで着こなしの鮮度アップを狙えます。手に取りやすい価格も魅力なので、ぜひチェックしてみて。 ほんのりレトロな小花柄で大人の可愛げをひとさじ 【GU】「ポインテールフラワープリントT OS + EC」\1,4