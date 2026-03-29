皆藤愛子アナウンサーが２９日までにＳＮＳを更新。春を感じさせるショットが話題になっている。自身のインスタグラムに「皇居乾通り春の一般公開」と書き出すと、桜の間で撮影した写真を公開。皆藤アナは白のトレンチコートに黒のトップスを着用し、春コーデを披露した。この投稿に「桜も良いけど愛ちゃん可愛い」「愛ちゃん、超絶可愛い大好き」「愛ちゃんとても絵になります」「桜もよく似合いますね」などのコメント