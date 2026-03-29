記事ポイントカルモアの空間フレグランス「Suvalite Air」が阿蘇くまもと空港の保安検査場環境改善実証実験に参画香り・視覚・旅客環境整備を組み合わせた五感アプローチで利用者と検査員双方の快適性を向上2026年3月20日より国際線入口から保安検査場までの通路で実施中 阿蘇くまもと空港の保安検査場で、香りを活用した空間演出の実証実験が進んでいます。カルモアの空間フレグランス「Suvalite Air」が、旅客と検査員双方