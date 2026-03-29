記事ポイント佐久水道企業団が創立70周年を記念し、道の駅八千穂高原に水飲み場を新設佐久水道の源「大石水源」の名水を来場者が無料で飲めるしらかばちゃんや大王イワナの石像など地域資源を活かしたデザイン 大石水源の名水が道の駅で無料で飲めます。佐久水道企業団が創立70周年を記念し、道の駅八千穂高原に新たな水飲み場を設置しています。地域の水道事業を長年支えている名水の美味しさを、大人から子どもまで幅広い世