BEGINが29日、デビュー35周年の全国ホールツアー「さにしゃんサンゴSHOW！！〜35年目の音楽旅団ツアー〜」のファイナル公演を沖縄・石垣市民会館で行った。昨年9月の東京・かつしかシンフォニーヒルズ公演を皮切りに、北海道から九州、沖縄まで全35公演を駆け抜け、5万人を動員。メンバーの故郷でもある石垣島では28日から2日間にわたって開催され、会場は超満員の観客で埋め尽くされた。ファイナルの模様は全国の映画館で初めて