All About ニュース編集部は2026年3月12〜13日、全国の20〜60代の男女250人を対象に「読むのが難しい駅名」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、「鳥取県の駅」にスポットを当てたランキングを紹介。それでは、「読むのが難しいと思う鳥取県の駅」ランキングの結果を見ていきましょう。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：博労町／48票2位は「博労町」でした。米子市博労町にあり、JR西日本・境線の駅です。「ば