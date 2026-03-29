映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』のワールドプレミアが28日、京都で開催。マリオ役のクリス・プラットさんやピーチ姫役のアニャ・テイラー＝ジョイさんら、豪華キャストが集結しました。アニメーション作品『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）は、全世界で累計興行収入2000億円以上（映画会社発表）を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023年公開）に続く2作目。今