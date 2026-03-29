万歳する深沢義彦氏（中央）。右は石破前首相＝29日深夜、鳥取市任期満了に伴う鳥取市長選は29日投開票の結果、無所属現職深沢義彦氏（73）＝自民、維新、立民、公明推薦＝が、元市議柳大地氏（35）ら無所属新人2人を破り4選を果たした。投票率は36.27％で、前回を5.60ポイント上回った。深沢氏はJR鳥取駅周辺再整備の推進を掲げ、3期12年の実績をアピール。地元の石破茂前首相の全面支援を受け、選挙戦を優位に進めた。29日夜