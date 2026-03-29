「ボートレースクラシック・ＳＧ」（２９日、蒲郡）１号艇で人気を集めた峰竜太（４１）＝佐賀・９５期・Ａ１＝がインから逃げ切って１着。当地で開催された２０２３年１０月ダービー以来となる７回目のＳＧ優勝を飾った。２着には２コースから差した西山貴浩（福岡）が続き、３着に山田康二（佐賀）が入った。メモリアルの水面で再びスーパースターが輝いた。峰が勝ち取った絶好枠から逃げてＶ。全２４場制覇＆通算Ｖ１００