【モデルプレス＝2026/03/29】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜※最終話は20分拡大）の最終話が、29日に放送された。最終回の終盤に俳優の北村匠海がゲスト出演した。＜※ネタバレあり＞【写真】似てる？同役を演じた永瀬廉と北村匠海◆鈴木亮平主演「リブート」妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家