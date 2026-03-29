「すとぷり」などが所属する「ＳＴＰＲ」の２・５次元アイドルグループ「とぅるりぷ―Ｔｒｕｅ＆Ｌｉｐ」が２９日、Ｋアリーナ横浜で行われた「ＳＴＰＲＦａｍｉｌｙＦｅｓｔｉｖａｌ！！（すとふぇす）２０２６」に出演した。「すとふぇす」は、所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演するイベント。先月の東京ドームに続いて行われ、横浜で行われた２日間は３・６万人が来場した。とぅるりぷにとっては初のステー