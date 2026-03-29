ＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時）の最終話が２９日に放送され、俳優の北村匠海がサプライズ出演した。演じたのはリブート後の冬橋。冬橋（永瀬廉）は裏社会の代表・合六の部下になり、罪を犯していたが、霧矢（藤澤涼架）の発案でＮＰＯ法人「しぇるたー」を守るためにリブート。リブート後の冬橋（北村）は、子どもたちを救い、亡きマチ（上野鈴華）との約束を果たし、早瀬家再集合のきっかけにもなる。北村