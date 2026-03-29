“着心地もシルエットも妥協したくない”そんな願いに応える新作が登場♡BAMBI WATERの春夏コレクションは、インナーの機能性とファッション性を融合した“カップ付きアパレル”が主役。1枚で着られて美しく整うアイテムは、忙しい毎日に寄り添いながらおしゃれも楽しめる優秀な存在です。これからの季節にぴったりな新定番をチェックしてみて♪ 新しい“Quality Wear”の魅力 BAMBI WATERが提案するのは、機能性・