イランのガリバフ国会議長は29日、アメリカ軍が地上侵攻してくれば「アメリカ兵を待ち構えて燃やす」と警告しました。イラン国営メディアによりますと29日、ガリバフ国会議長は「アメリカが表向きは戦争終結に向けたメッセージを発信しているが実際には地上作戦を画策している」と主張しました。そのうえでガリバフ氏は「我々はアメリカ兵が地上に現れるのを待ち構え、彼らを焼き払う」と強調し、「周辺地域の同盟国を完全に懲らし